США не бачать підготовки Росії до нового масованого наступу на Україну, але обіцяють подбати про те, щоб Україна могла захистити себе, попри те, чи спробує Росія застосувати свої повітряні сили. Про це за підсумками зустрічі у форматі «Рамштайн» 14 лютого повідомив голова Пентагону Ллойд Остін.

Він зазначив, що союзники й надалі будуть постачати Україні необхідну зброю.

«Що стосується того, чи готує Росія якусь масовану атаку – ми не бачимо цього. Ми бачимо, що у РФ є досить багато літаків. І саме тому ми наголошуємо, що ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб Україна отримала якнайбільше техніки від нас. Ви бачили Patriot, ви бачили допомогу інших країн, але звісно цього замало, і ми будемо працювати над цим ще активніше, тому що загрози існують», – сказав він.

Що стосується постачання сучасних винищувачів, про які просила Україна, Ллойд Остін зазначив, що не готовий зробити оголошень за підсумками зустрічі у Рамштайні, однак заявив, що союзники зосередженні на контрнаступі ЗСУ навесні.

«Ми продовжимо працювати з Україною, щоб розуміти, що їй потрібно найбільше. Ми зосереджені на контрнаступі навесні. Говоримо про системи Stryker, Bradley, артилерійські установки», – сказав Ллойд Остін.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі додав, що наразі США також не бачать ознак можливого нападу Росії на Київ.

Міністр оборони Олексій Резніков за підсумками зустрічі в Рамштайні заявив, що задоволений черговою зустріччю із союзниками. Він зазначив, що перемога України має бути на полі бою.

Нагадаємо, напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявив про початок наступу військ РФ в Україні. За його словами, це видно з кількості додаткових сил, які російська сторона направляє на сході України.