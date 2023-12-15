Знищена Мар'їнка на Донеччині

Російські окупаційні війська намагаються захопити Мар'їнку на Донеччині, що дозволить їм просунутися на захід у напрямку Курахового. Однак імовірність, що ворогові це вдасться, дуже низька, йдеться в новому зведенні міністерства оборони Великої Британії у соцмережі X.

Як йдеться у новому зведенні, опублікованому у пятницю, 15 грудня, нині точаться важкі бої за контроль над зруйнованою Мар’їнкою та прилеглими районами. Окупанти, ймовірно, ще більше скоротили невеликі контрольовані українськими силами ділянки території, що залишилися в межах міста.

Однією з оперативних цілей РФ у цьому районі є забезпечення безпеку автомагістралей Т0510 та Н15 для подальшого просування на захід у напрямку Курахового.

«Попри поступові успіхи, великий та операційно значущий прорив Росії в цьому секторі залишається вкрай малоймовірним», – підсумували британські розвідники.

Нагадаємо, що на початку грудня російські окупанти почали поширювати заяви про те, що 150-та Мотострілецька дивізія Збройних сил РФ нібито окупувала Мар'їнку. Українські Сили оборони цю інформацію спростували. Українські воїни стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. А інформаційні вкиди ворога про нібито «захоплення» Мар’їнки не відповідають дійсності.

Додамо, що аналітики DeepState пишуть, що російські загарбники окупували 96% території Мар'їнки Донецької області. Зазначається, що ворог також просувається біля Степового та Невельського. Ворог відновив контроль над териконом шахти імені Гагаріна.

Мар'їнка – місто в Україні, адміністративний центр Мар'їнської міської територіальної громади Покровського району Донецької області. Колишній центр ліквідованого Мар'їнського району. Бої за Мар'їнку почались по суті з першого дня повномасштабного вторгнення РФ. Мар’їнка прикриває дуже важливий енергетичний об’єкт і розташована на трасі, яка веде до Покровського на кордоні Донецької області. Загалом Мар’їнка є для противника важливим бар’єром для виходу на кордони Донецької області, про що російські військові неодноразово заявляли.