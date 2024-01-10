Рухома вогнева точка UTE MT-1

В Україні розробили рухому вогневу точка UTE MT-1, на яку встановлюється великокаліберний кулемет. Перевага розробки у тому, що нею можна керувати дистанційно, що допоможе зберегти життя військових. Про це у середу, 10 січня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Над розробкою працювала компанія Ukrainian Technical Equipment. За словами Михайла Федорова, дослідний зразок враховує вимоги військових.

«З очевидних переваг розробки — малопомітна, прохідна й легка, тобто її просто перевозити бусом чи пікапом, куди вона заїжджає власним ходом», – пояснив Михайло Федоров.

Рухома вогнева точка пройшла випробування на полігонах. Військові озвучили свої відгуки та рекомендації. Зараз проект отримав грант від оборонного кластера Brave1 на виготовлення двох удосконалених зразків. Також розробники планують установити на точку іншу зброю та перевірити роботу нових режимів зв’язку.

Нагадаємо, в Україні тестують наземного робота D-21-11, який може виконувати бойові завдання. Зокрема, проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час прес-конференції 26 грудня 2023 року запевнив, що 2024 рік відрізнятиметься від 2023, зокрема, у застосуванні технологій на фронті.