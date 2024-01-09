Бойовий модуль застосовують для ведення розвідки задля виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили ворога

У межах єдиної координаційної платформи в галузі defense tech – Brave1 держава вперше законтрактувала роботизовані турелі «ШаБля». Про це віце-прем’єр-міністр з інновацій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у вівторок, 9 січня.

«ШаБля» – це куленепробивна автоматизована система під кулемети, що допомагає бійцям дистанційно знищувати ворога. Саме завдяки дистанційній роботі турель зберігає життя та здоров’я кулеметників. «ШаБля» – це інновація і приклад зброї сучасної війни», – написав він у повідомленні.

За словами Федорова, «розробка перейшла зі стартапу в сталий проект, який контрактує держава».

«Наша задача — допомагати створювати інновації, аби вони швидше доходили до поля бою, швидше застосовувались, ми отримували зворотний зв’язок і цих інновацій більшало. Ми повинні сіяти стартапи і давати молодим підприємцям створювати проекти, які змінюють ситуацію на полі бою. Технології допомагають зберігати життя нашим воїнам і бути ефективними», – наголосив віце-прем’єр-міністр.

Федоров закликав громадян, у яких є розробки, що можуть змінити ситуацію на полі бою, долучатися до платформи Brave1 і отримати грант.

Турель «Шабля» на платформі «Рись» українських військових

Бойовий модуль може бути оснащений різною зброєю та встановлюватися на техніку, землю, чи спецтранспорт. «ШаБля» ефективно працює як з окопів, бліндажів, так і під час перевезення на пікапі. Вперше Міноборони України допустило до експлуатації цей дистанційно-керований бойовий модуль у вересні минулого року, пише «Мілітарний».

Його можуть застосовувати для:

ведення розвідки з метою виявлення цілей;

ураження живої сили противника;

для боротьби з легкоброньованою технікою;

для боротьби вогневими позиціями ворога.

Модуль навіть можна озброювати автоматичним гранатометом чи іншою зброєю. Комплекс забезпечує дистанційне ураження ворога на відстані до 2 км. Турель оснащена відеокамерою та тепловізором. Завдяки засобам виявлення і спостереження та дистанційному керуванню оператори можуть вести вогонь з модуля, перебуваючи в безпечному місці.