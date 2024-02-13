За декілька днів до свого призначення головнокомандувачем ЗСУ Олександр Сирський описав ситуацію на фронті як «напружену»

Українські військові на фронті перейшли від наступальних дій до оборонної операції, мета якої – виснажити противника. Про це заявив генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю німецькому мовнику ZDF за декілька днів до призначення головнокомандувачем Збройних сил України.

За словами Сирського, основна цінність для України – це життя військових, в особливості тих, які виконують бойові завдання. Він заявив, що Україна не може собі дозволити діяти аналогічно Росії і не цінувати життя своїх бійців.

«Ми не можемо дозволити собі такого ставлення як у російських воєначальників, коли вони проводять тактику «мʼясних штурмів». Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі особового складу. А для них життя солдата цінності не має. І ми це бачимо, їхні втрати, особливо в загиблих, у 7–8 разів переважають наші втрати за останніми даними», – зазначив він в інтерв’ю, опублікованому у вівторок, 13 лютого.

Сирський описав ситуацію на фронті як «напружену». Зокрема, за його словами, напружені бої йдуть на Купʼянському напрямку, де російські окупанти щоденно штурмують позиції

«Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета нашої операції – виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані безпілотної авіації, РЕБ, утримування підготовлених рубежів оборони», – розповів він.

Нагадаємо, що влітку 2023 року українські військові почали контрнаступ на півдні та сході України. ЗСУ вдалося звільнити понад десяток населених пунктів у Запорізькій і Донецькій областях. Однак подальшого просування до Азовського моря не відбулося. Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні та за можливості атакують.