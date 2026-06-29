Поки Львівщину накрила літня спека, найкращим місцем для короткої втечі від розпеченого асфальту можуть стати ліси, скелі та печери. У затінку сторічних дерев навіть у найспекотніші дні повітря залишається прохолоднішим, а камʼяні гроти зберігають природну свіжість.

До того ж багато таких місць мають не лише мальовничі краєвиди, а й бережуть памʼять про давні цивілізації, середньовічних монахів і легенди, яким уже понад тисячу років. Про них розповіли у Департаменті спорту, молоді та туризму ЛОДА.

Стільське городище – столиця хорватів

Камінь Дирявець (фото ZAXID.NET)

Біля села Стільсько археологи досліджують одне з найбільших протоміст Європи VIII–X століть. За однією з гіпотез, саме тут була столиця білих хорватів. Велике городище містило дитинець, укріплення, вали і поселення. Серед лісу збереглися печери, жертовники, наскельні комплекси, кургани та знаменитий камінь «Дирявець». Навіть у спекотний день тут можна сховатися під густими кронами дерев і поєднати прогулянку з подорожжю в історію.

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Розгірче – печерний монастир у скелі

Розгірче (фото ZAXID.NET)

Скельний монастир біля села Розгірче вважають одним із найзагадковіших місць області. Камʼяну церкву й келії висічено в пісковику, до них ведуть вузькі сходи, а на стінах досі можна побачити символи, походження яких остаточно не розгадали. Дослідники припускають, що монастир тут зʼявився ще у X столітті, а самі печери люди використовували задовго до появи християнства.

Усередині печер навіть у спеку відчувається прохолода, а довколишній ліс додає цьому місцю особливої атмосфери.

Княжі скелі – залишки прадавнього моря

Княжі скелі над річкою Стрий (фото зі сторінки департаменту ЛОВА)

Поблизу Тишівниці у Сколівській громаді височіють велетенські пісковикові масиви, яким близько 70 млн років. Колись тут шуміло море, а сьогодні між лісами здіймаються скелі заввишки до 40 метрів, які називаються Ханська, Княжа та Ярославни. З ними повʼязують давні легенди про князів і татарські набіги. Затінені стежки до них роблять маршрут комфортнішим навіть у літню спеку, замочити ноги можна в річці Стрий.

Скелі Острова Пасхи

Скелі біля Камʼянки (фото зі сторінки департаменту ЛОВА)

Неподалік Камʼянки Сколівської громади природа створила дивовижні камʼяні брили, які нагадують знамениті статуї острова Пасхи. Поруч розташовані водоспад, Журавлине озеро та гора Ключ, тому за один день можна поєднати кілька мальовничих локацій і знайти бажану прохолоду біля води.

Ямельницькі скелі, де працювала радіостанція УПА

Скелі в Ямельниці (фото зі сторінки департаменту ЛОВА)

Серед густих карпатських лісів на Сколівщині ховаються десятки скель із промовистими назвами – «Пищик», «Стіна», «Шиятий», «Кикошів камінь», «Юшкова яма». Саме тут під час визвольної боротьби діяла радіостанція УПА «Афродита Ямельницька», яка транслювала програми чотирма мовами. Сьогодні це один із менш відомих маршрутів Львівщини, де можна насолодитися тишею та дикою природою без великих туристичних натовпів.

Грот Прийма – місце, де жили неандертальці

Прийма (фото ZAXID.NET)

Поблизу Миколаєва розташована одна з найдавніших стоянок первісної людини в Україні. Археологи датують її віком близько 45 тисяч років. Дорога до гроту пролягає через ліс, а сама печера й навколишні скелі навіть у спекотні дні дарують приємну прохолоду.

Підкамінь – скеля, що дала назву містечку

Підкамінь (фото ZAXID.NET)

Величезний камʼяний останець заввишки близько 16 метрів уже століттями є символом села Підкамінь на Золочівщині. Про нього існують багато легенд, зокрема про «чортів камінь», а поруч височіє старовинний монастир-фортеця та зберігся давній цвинтар із козацькими хрестами та панорама на Медобори, яку можна оглянути з відреставрованої дзвіниці. Це одна з найвідоміших природно-історичних памʼяток Львівщини.

У літню спеку такі місця стають не лише туристичними атракціями, а й можливістю провести день серед лісу, скель і прохолоди. Водночас мандрівникам варто памʼятати про безпеку: вирушати в похід із запасом питної води, головним убором, зручним взуттям і не залишати після себе сміття. Саме завдяки цьому унікальні природні куточки Львівщини збережуть свою красу для наступних поколінь.