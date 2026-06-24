Маршрут пролягатиме природними локаціями

У Стрийській громаді напрацьовують перший туристичний велосипедний шлях. Веломаршрут «Розгірче – Йосиповичі» протяжністю 35 км стане частиною обласного туристичного велошляху №500. Про це 23 червня повідомили у Стрийській міській раді.

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Маршрут пролягатиме від скельного монастиря мальовничою долиною річки Стрий через села Розгірче, Семигинів, Жулин, Братківці, Верчани, Підгірці, Дашава та Йосиповичі. У кожному селі можна оглянути деревʼяну церкву (крім Дашави і Розгірчого – там муровані), у Братківцях є памʼятник писанці. У Підгірцях – ревіталізований палац Бруницьких. А Дашава є пам’яткою промислового туризму: у 1921 році там виявили велике газове родовище і звідти почали качати газ до Стрия, Львова, Києва, а потім і Москви та країн Балтії. Газопровід Дашава-Київ в той час був одним із найпотужніших в Європі.

Як розповіли в обласному департаменті спорту, молоді та туризму ЛОДА, село Розгірче відоме заповідним урочищем та комплексною пам’яткою природи «Відслонення Вигородського пісковика». Тут є археологічний комплекс, скельний монастир і залишки давнього замчища.

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Веломаршрут пролягатиме через туристичні місця і красиві природні локації (карта Стрийської міськради)

Велошлях презентували на засіданні експертної комісії з розвитку мережі шляхів активного туризму у Львівській ОВА. Заступниця директора департаменту Мар’яна Кукса уточнила ZAXID.NET, що після присвоєння номера туристичний шлях ознакують, встановлять інформаційні стенди та навігаційні знаки.

«Завдяки новій ділянці туристичний шлях №500 охопить більше туристичних локацій Стрийщини та стане ще привабливішим для мандрівників. Розвиток таких маршрутів сприяє популяризації регіону, підтримує місцеві громади та створює нові можливості для розвитку туризму», – зазначила Мар’яна Кукса.

Цікаві локації, які варто оглянути на маршруті

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині презентували новий маршрут «ВелоПідкова» протяжністю 58 км, який пролягає через три замки Львівщини.