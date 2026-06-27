Александар Вучич обіймає пост президента з 2017 року

Александар Вучич оголосив, що йде у відставку з посади президента Сербії. Про це він заявив під час проурядового мітингу у Белграді у суботу, 27 червня.

Під час акції «Сербія, одна сімʼя» на підтримку головуючої Сербської прогресивної партії Вучич оголосив, що очолюватиме країну кілька тижнів, після чого піде у відставку. Зазначимо, другий президентський термін Александара Вучича має закінчитися у 2027 році.

«Це для мене востаннє, коли перед таким числом людей я виступаю як президент. Я вірно служив 14 років своїй країні, на кожній посаді. Це мої останні дні та тижні як президента республіки», – заявив Вучич.

Він додав, що після відставки допоможе своїй партії перемогти на дострокових виборах, які попередньо заплановані на 2027 рік. Коли саме він піде у відставку та розпустить парламент Сербії, Вучич не уточнив.

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Зазначимо, відставка Александара Вучича відбудеться на тлі масштабних антиурядових протестів, які тривають з кінця 2024 року. У листопаді 2024 року у сербському місті Новий Сад через обвал бетонного навісу на місцевому вокзалі загинули 16 людей. Навіс відкрили після реконструкції у 2024 році.

Мітингувальники звинуватили владу в корупції та домоглися відставки прем’єр-міністра Мілоша Вучевича, який її допустив. Після цього протестувальники почали вимагати відставки президента Вучича, якого звинувачують у зв'язках з організованою злочинністю, насильстві проти суперників та обмеженні свободи ЗМІ. У вересні 2025 року люди вийшли з вимогою провести дострокові вибори у країні.

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На початку червня 2026 року Александар Вучич заявив, що вже розпочав «пакувати свої книги в президентській резиденції». На запитання журналістів «Радіо Белград», чи планує він піти у відставку через кілька місяців, той відповів, що це може відбутися раніше. Тоді ж він заявив, що роздумує над можливістю висування своєї кандидатури на посаду премʼєр-міністра Сербії.

Зазначимо, 56-річний Александар Вучич обіймає пост президента Сербії з травня 2017 року. До того він двічі був премʼєр-міністром країни, віцепрем'єром, міністром оборони та міністром інформації.