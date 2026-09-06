Джипери в Апшинецькому заказнику, які порушують закон

Держекоінспекція у Закарпатській області відреагувала на звернення про джипінг до озера Апшинець та нарахувала 20 тис. грн збитків через порушення природоохоронного законодавства.

Як вказано у повідомленні Держекоінспекції Закарпаття, через застосунок «ЕкоЗагроза» до них надійшло звернення щодо порушення природоохоронного законодавства на озері Апшинець. У зверненні зазначалося, що 23 серпня 2026 року група відпочивальників приїхала до озера на автомобілі Nissan Patrol.

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Фахівці Інспекції здійснили виїзд на місце та провели огляд (обстеження) території в районі села Чорна Тиса, урочища «Апшинець» Ясінянської селищної ради Рахівського району. Під час обстеження виявлено порушення правил охорони та використання території об’єкта природно-заповідного фонду – гідрологічної пам’ятки природи «Озеро Апшинець».

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За результатами обстеження розрахували шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства про природно-заповідний фонд. Розмір нарахованих збитків становить понад 20 тис. грн.

Матеріали з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 252 ККУ скеровано до поліції, а збитки стягнуть відповідно до законодавства.

Нагадаємо, що 23 серпня у заповідній зоні Свидовецького масиву біля озера Апшинець стався конфлікт між туристами з наметами та джипером, який автомобілем заїхав на берег водойми. Нападником є місцевий мешканець Йосип Варга. Саме він за кермом позашляховика Nissan Patrol заїхав на берег високогірного озера. Під час заїзду джип зруйнував жереп (низькоросла реліктова сосна, що утворює непрохідні зарості на вершинах Карпат).

ZAXID.NET детально описав цей конфлікт та розповів про його учасників. Після розголосу поліція затримала джипера Йосипа Варгу, який напав на туристів, суд відправив його у СІЗО без права внесення застави. Слідство триває.