Нападником виявився 63-річний мешканець Камʼянець-Подільського району

У Камʼянець-Подільському районі місцевий житель вдарив тупим предметом 41-річного працівника ТЦК. Потерпілого госпіталізували у лікарню з травмами голови, а щодо нападника відкрили кримінальне провадження.

Про інцидент ввечері у четвер, 4 червня, повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП. За даними відомства, під час здійснення заходів оповіщення в селі Залісся Перше Орининської громади місцевий житель напав на військовослужбовця ТЦК.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Громадянин завдав військовому удар тупим предметом по голові. Постраждалого доставили до медичного закладу, де у нього діагностували забійну рану голови та струс мозку», – повідомили у ТЦК.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Після нападу чоловік утік. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка згодом затримала підозрюваного за місцем проживання.

За інформацією поліції Хмельниччини, 63-річному нападнику оголосили підозру за ч. 2 ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.