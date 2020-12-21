Вулицю відкрили на ділянці від вул. Механічної до вул. Олійної

У понеділок, 21 грудня, для проїзду відкрили ще одну частину відремонтованої вул. Б. Хмельницького — від вул. Механічної до вул. Олійної. Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«У першій половині грудня підрядник повністю заасфальтував відрізок вул. Б. Хмельницького від вул. Механічної до вул. Олійної, а минулої п’ятниці наніс розмітку. Відповідно від 21 грудня ця частина вулиці вже відкрита для проїзду транспорту», – зазначено у повідомленні ЛМР.

Відтак залишилося відремонтувати ще останню частину вул. Б. Хмельницького — від вул. Олійної до вул. Липинського. Ці роботи будуть завершені вже наступного року.

Фото Андрія Білого та прес-служби ЛМР

Роботи на вул. Хмельницького виконує ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Загальна вартість робіт — 175,4 млн грн.

Під час реконструкції на вулиці міняють комунікації, покриття дороги і тротуарів, облаштовують бруковані місця для паркування, а на декількох складних ділянках реорганізовують рух. Уздовж вулиці облаштовують велодоріжки, а на тротуарах встановлюють велостійки. Також замість аварійних дерев висадять близько 1500 різних кущів та дерев.

Нагадаємо, що першу ділянку на вул. Богдана Хмельницького від вул. Опришківської до Механічної перекрили 4 травня. 15 липня завершили роботи на перехресті Хмельницького – Опришківська та відкрили його для проїзду. У жовтні після ремонту відкрили відремонтовану ділянку від вул. Опришківської до вул. Механічної. Загалом ремонт вул. Богдана Хмельницького на ділянці від вул. Промислової до вул. Липинського обійдеться містові в 175,4 млн грн. Завершити його планують наступного року.

До слова, ЛКП «Інститут просторового розвитку» працює над проектом нової вулиці, що з'єднає вул. Пластову та вул. Творчу, яка має розвантажити кільце на вул. Липинського – вул. Хмельницького. Нова дорога також полегшить виїзд із міста водіям, які їдуть вул. Богданівською.