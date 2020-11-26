Роботи на Пекарській тривають від вересня

26 листопада у Львові перекривають для руху транспорту частину вулиці Пекарської: від вул. Шімзерів до вул. Тершаковців. За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, ділянка буде перекрита до 1 вересня 2021 року.

Ремонт вулиці за 109,4 млн грн проводить ТзОВ «Вельт Капітал» на замовлення «Львівавтодор».

«Роботи розпочалися з 1 вересня на відрізку від вул. Мечникова до вул. Шімзерів. На цій ділянці поміняно всі комунікації і підрядник вже стелить бруківку. А від завтра розпочинаємо роботи на відрізку від вул. Шімзерів до вул. Тершаковців, тобто в роботі буде вже вся ділянка вулиці, які має бути відремонтована», — повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

фото прес-служби ЛМР

Нагадаємо, під час реконструкції вул. Пекарської капітально відремонтують тротуари, проїзну частину з бруківки та мозаїки, облаштують місця для паркування, велосипедні доріжки, замінять мережі водопостачання та каналізації, зовнішнє освітлення. Першу частину вулиці — від вул. Шімзерів до вул. Мечникова — перекрили на ремонт 1 вересня.