Високий мур пролягав через вул. Братів Рогатинців, пл. Міцкевича, просп. Свободи, вул. Лесі Українки та Підвальну

Під час реконструкції площі Коліївщини у Львові археологи знайшли фрагмент середньовічного Високого муру, який був першою лінією оборони середньовічного Львова.

Як розповів ZAXID.NET керівник археологічних досліджень Микола Шніцар, 1,2 м муру розкопали на куті пл. Коліївщини зі сторони вул. Братів Рогатинців. Ця знахідка для археологів була прогнозованою, адже мур на вул. Братів Рогатинців позначений на давніх мапах Львова. Згодом археологи планують розкрити ще одну частину Високого муру з іншої сторони площі.

«За давніми мапами мур мав би проходити на межі пл. Коліївщини та вул. Братів Рогатинців і саме в цьому місці проектанти запланували прокласти комунікації з водовідведення. Ця знахідка дозволила нам з’ясувати точну локалізацію муру, його траєкторію і стан», – розповів Микола Шніцар.

Зазначимо, що Високий мур був першою лінією оборони середньовічного Львова. Він пролягав сучасними вул. Братів Рогатинців, пл. Міцкевича, просп. Свободи, вул. Лесі Українки та Підвальною. Його почали розбирати наприкінці XVIII ст. Залишки муру можна побачити на вул. Підвальній біля будівлі колишнього королівського арсеналу та поруч із міським арсеналом.

Археологи знаходять залишки Високого муру під час реконструкцій у Львові вже не вперше. Раніше на оборонну лінію натрапляли на пл. Міцкевича, на вул. Руській, Лесі Українки та Підвальній.

Нагадаємо, що археологи почали працювати на пл. Коліївщини торік восени. Під час розкопок вони виявили фундаменти Гейслерівської кам'яниці і внутрішнього дворика, замощеного камінням, а також мощення з колотого каміння зі слідами пожежі, яке могло бути підлогою пивниці. Усі знахідки датуються XVIII-XIX ст.