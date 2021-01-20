Реставратори працюватимуть на пл. Міцкевича до середини 2021 року

На пл. Міцкевича, 9 у Львові розпочали консервацію залишків Високого муру. За підсумками роботи археологів створять простір, де можна буде побачити фрагменти Високого муру і брукованої дороги XV ст. Експозицію розташують у підвальних приміщеннях готелю, що його там будуватиме компанія «Центр розвитку нерухомості».

Група реставраторів працює на місці майбутнього готелю з кінця грудня 2020 року. Її очолює німецький фахівець Дірк Брюггеманн-Булгаков. Реставратори мають ретельно законсервувати всі виявлені археологами знахідки й надійно захистити їх на період майбутніх будівельних робіт. Фінансує консерваційні роботи компанія «Центр розвитку нерухомості».

Роботи триватимуть орієнтовно до середини 2021 року. Авторський нагляд за роботою реставраторів проводить головна архітекторка компанії «Зелемінь» Наталія Зінчук. Ця компанія спеціалізується на реставраційних роботах, реконструкції й пристосуванні споруд та пам’яток архітектури.

Як розповів директор «Центру розвитку нерухомості» Євген Зінов’єв, музеєфікація муру і дороги – це, фактично, окремий підпроект у межах будівництва готелю. Перед початком робіт власники ділянки декілька місяців консультувалися з українськими та іноземними експертами, аби обрати оптимальний варіант збереження виявлених історичних фрагментів.

«У середні віки вся центральна частина Львова була оточена потужними оборонними мурами, фактично це було «місто в місті», і незабаром львів’яни й гості міста зможуть побачити елементи цих фортифікацій у їх первісному вигляді. Проектувальник готелю – відоме польське архітектурне бюро Кuryłowicz & Associates – відповідально перейнялося нашою ідеєю щодо музейного простору й готове у фінальному проекті врахувати всі наші побажання й експертні рекомендації», – розповів директор «Центру розвитку нерухомості» Євген Зінов’єв.

За словами керівника консерваційних робіт Дірка Брюггеманна-Булгакова, на перших етапах робіт уже встигли зробити чимало.

«Увесь простір розділили на дрібні квадрати і в електронному вигляді зафіксували всі елементи, що містить кожен такий квадрат. По всій довжині дороги розробили 7 великих шаблонів, які до міліметра відображають профіль поверхні. Камені, з яких викладена дорога, потребують спеціальною обробки, так само потрібно буде додати спеціальні ін’єкції в породу, щоб вберегти глину від розсипання в майбутньому. Загалом, якщо порахувати, нам потрібно буде законсеравувати 25 тонн брукованого шляху. Це серйозний виклик. Але в результаті ми зможемо продемонструвати анатомію середньовічної вулиці Львова», – пояснив Дірк Брюггеманн-Булгаков.

Ділянка на пл. Міцкевича, 9 розташована у південно-західній частині колишнього міста в мурах. Через неї проходила частина Високого муру, що його збудували в другій половині XIV ст. між Вежами кожум'яків та боднарів. У 2020 році фахівці науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» повторно дослідили фрагменти муру, розкриті під час попередніх розкопок, а також деякі нові, які раніше не вдалося розкрити з технічних причин. Вони виявили із зовнішнього боку муру схил рову, зміцненого кам’яною кладкою на вапняному розчині, створили цифрову 3D-модель Високого муру і прилеглої до нього дороги, а також підготували рекомендації щодо подальшої консервації.. Профінансував археологічні дослідження на пл. Міцкевича, 9 «Центр розвитку нерухомості».

Нагадаємо, що до 1997 року на пл. Міцкевича був 150-річний будинок, який розібрали після пожежі в сусідньому будинку. Торік у лютому виконком ЛМР дозволив збудувати на пл. Міцкевича, 9 25-метровий готель. За даними аналітичної платформи YouControl, ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» входить в Універсальну інвестиційну групу бізнесмена Віталія Антонова. Ключові компанії цієї групи – це ПАТ «Концерн Галнафтогаз» – мережа заправних комплексів «ОККО» та ПАТ «Концерн Хлібпром» – один з найбільших виробників хліба в Україні.