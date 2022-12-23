У модульних містечках для переселенців теж встановили контейнери для роздільного збору відходів

Упродовж 2022 року у Львові вже зібрали понад 200 тисяч тонн твердих побутових відходів. Найбільше навантаження комунальники відчували у березні – квітні, коли через велику кількість людей, які рятувались від війни у Львові, значно зросла кількість полімерних і текстильних відходів: плівки, пакування, пляшок тощо. Про це ZAXID.NET розповів керівник відділу комунікації та просвітництва управління з питань поводження з відходами ЛМР Роман Яцикович.

Упродовж року в структурі твердих побутових відходів, що продукуються у Львові, переважали харчові відходи – 30%, за ними – скло, папір, ПЕТ-пляшки.

«У лютому, березні і квітні зросла кількість ПЕТ-пляшок, стало більше текстильних і полімерних відходів. Це пов’язано із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб, яких тоді прийняв Львів. Це було порційне пакування для їжі, пакувальна плівка, більше коробок тощо. У серпні і вересні традиційно було більше харчових – органічних – відходів, адже люди робили запаси на зиму», – каже Роман Яцикович.

Із середини квітня ситуація із кількістю твердих побутових відходів стабілізувалась, а люди, які приїхали до Львова, включились у процеси сортування відходів.

У 2022 році, у порівнянні з минулим роком, у Львові зріс відсоток відсортованого сміття. Так, цьогоріч відсортували на 200 тонн більше пластику, на 7 тис. тонн – органіки, на 100 тонн – скла (зараз ідеться загалом про 166 тонн відсортованих скляних відходів, на кінець року очікується 180 тонн).

Контейнери для скла на майданчиках для збору сміття у Львові почали встановлювати у вересні, зараз ними забезпечені 35% майданчиків. 88% майданчиків мають контейнери для органіки, 98% – для збору пластику. Наступного року ці цифри планується довести до 100%.

Зараз у Львові є близько 3 тис. контейнерних майданчиків, у 2023 році частину з них оновлять. Нові контейнерні майданчики встановлюються і в інших населених пунктах Львівської громади, зокрема і в приватних домогосподарствах. Це допоможе уніфікувати збір сміття і відправляти відходи на переробку не лише зі Львова, а й з усієї громади.

«Харчові і садові відходи у Львові їдуть на міську компостувальну станцію, пет-вироби – на переробку на спеціальні переробні підприємства, скло – або назад до виробників, або також на переробку. Що лишається, відправляємо на полігони в області, з якими маємо договори», – говорить Роман Яцикович.

Контейнери для роздільного збору сміття встановили і в усіх модульних містечках, де живуть внутрішні переселенці. Для них також провели навчання із сортування відходів.

Окрім того, ЛКП «Львівспецкомунтранс» має навчальний контейнерний майданчик, де сортуванню відходів вчать передусім студентів природничих спеціальностей, які стають амбасадорами екологічного способу життя. Згодом планується запровадити такі навчальні програми і в школах Львівської громади, каже Роман Яцикович.

Майданчик "Львівспецкомунтрансу" для сортування сміття (фото Романа Яциковича)