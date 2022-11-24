20% вимушених переселенців із зони бойових дій планують залишитися у Львові

Комунальна установа Інститут міста провела опитування серед внутрішньо переміщених осіб, які живуть у Львові, про їхні настрої та потреби. Результати оприлюднила Львівська міська рада.

Згідно з опитуванням, більшість переселенців – 70% – це мешканці Луганської, Донецької та Харківської областей, з яких третина (28,8%) – віком 31-40 років і 19% – старші за 60 років. У багатьох із них – 41,6% – житло повністю знищено або потребує значного ремонту. 36,6% переїхали до Львова разом з дітьми.

61,3% респондентів проживають у Львові у тимчасових прихистках або в контейнерних будинках, ще 24,3% – орендують помешкання. Більшість із них при можливості вибору тимчасового житла надала би перевагу квартирі у багатоповерховому будинку або власному будинку.

Роботу мають лише 34% із опитаних представників ВПО. Із них 54,8% опитаних зазначають, що коштів їм вистачає на їжу та житло, однак виникають труднощі із купівлею одягу.

Водночас 16% із тих, хто не працює, сказали, що їм вистачає грошей, зокрема на покупку побутової техніки. А серед тих, хто працює, майже 7% не можуть покрити потреби навіть на їжу.

56,8% опитаних зазначають, що повернуться додому, утім, 60% із них не можуть сказати, коли це відбудеться. 18% вважають, що зможуть повернутися упродовж 6-12 місяців, майже 12% – упродовж 2-5 місяців, 9% очікують, що не зможуть повернутися додому ще щонайменше рік. Лише 4% опитаних сказали, що планують виїхати за кордон.

П’ята частина вимушених переселенців – 19,8% – планує залишитися у Львові. Тож вони потребуватимуть якісного житла. Більшість вважає таким житлом квартири у багатоквартирних будинках середньої поверховості із дитячим майданчиком та місцем для занять спортом поблизу. Ще частина надала би перевагу індивідуальному будинку із земельною ділянкою.

Опитування упродовж 27 жовтня – 4 листопада провела КУ Інститут міста на замовлення факультету архітектури Варшавської політехніки в межах проекту New European Bauhaus. Було опитано 400 вимушених переселенців, які після повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхали до Львова. На основі цього дослідження будуть спроектовані будинки, що відповідають потребам внутрішньо переміщених осіб – ідеться про базові умови проживання для людей, житло яких зруйноване або пошкоджене. Також результати будуть враховані для подальшої співпраці із партнерами та міжнародними організаціями.