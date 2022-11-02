Біженців заселять у санаторії «Рубін» та «Янтар»

Закинуті кілька років тому трускавецькі санаторії «Рубін» та «Янтар» модернізують і організують тут житло для переселенців. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на юридична фірму Integrites, яка виступає консультантом Трускавецької міської громади за цим проектом.

«У межах проекту планується модернізувати під будинки із їдальнями, соціальні центрами будівлі закинутих санаторіїв «Рубін» та «Янтар» загальною площею орієнтовно 32 тис.м2, розташовані в центрі Трускавця.

«Вони були законсервовані на початку російської агресії у 2014-2015 роках», – сказав агентству партнер Integrites Олег Загнітко. За його словами, у результаті модернізації житло зможуть отримати до 3 тис. людей – і сім'ї, і самотні особи.

Проект буде реалізуватися на основі державно-приватного партнерства (ДПП) із метою інтеграції переселенців в економіку субрегіону. Integrites із липня 2022 року консультує місто щодо фінансової та управлінської структури ДПП. Проект у Трускавці є частиною Rehousing Ukraine Initiative (Ініціативи житлового забезпечення України). ІЖУ – це партнерство Інституту доступного житла (Affordable Housing Institute) – неприбуткової організації, зареєстрованої в США, та Integrites із залученням фахівців.

11-поверхові санаторії «Рубін» та «Янтар» збудували у Трускавці на початку 80-х років. Зараз ці санаторії до ПрАТ «Трускавецькурорт», на яке нещодавно було накладено арешт у межах кримінального провадження щодо відчуження майна об'єктів нерухомості, які перебували в управлінні Федерації професійних спілок України, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та ПрАТ «Укрпрофтур». Обидва санаторії були закриті ще сім років тому і поступово руйнуються.

«Як ми бачимо з мотиваційної частини постанови суду, об'єкти можуть повернутися у державну власність під керівництвом Федерації профспілок. У цьому випадку здійснення ДПП може спроститися, але проведення конкурсу на відбір приватного партнера, найімовірніше, потребуватиме більшого часу на підготовку», – прокоментував ситуацію Загнітко.

До структури ПрАТ «Трускавецькурорт» входять санаторії «Весна», «Кристал», «Алмаз», «Янтар», «Рубін», «Берізка». Кінцевий бенефіціар цих санаторіїв – Павло Якубенко, зареєстрований на Кіпрі. Зареєстрований капітал ПрАТ становить 174,8 млн грн. За даними підприємства за 2019 рік, його чистий прибуток становив 91,9 млн грн.