Тисячі журналістів і лише десятки туристів, – управління туризму ЛМР про підсумки року
Хто приїжджав до Львова, які місця стали найбільш відвідуваними та як змінилась наповненість готелів
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Упродовж 2022 року Львів майже не відвідували іноземні туристи, але їх замінили журналісти, дипломати і волонтери, завдяки яким місто отримало рекордний туристичний збір. Про це ZAXID.NET розповіла керівниця управління туризму ЛМР Христина Лебедь.
За словами Христини Лебедь, тенденція до зменшення кількості іноземних туристів у Львові стала помітною у лютому 2022 року, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, адже іноземці прислуховувалися до інформації від розвідок США та Великої Британії про можливий наступ.
Переселенці замість туристів
Із початком вторгнення туристично-інформаційні центри, що працювали у львівському аеропорту, на вокзалі та в Ратуші, припинили роботу. Лише у липні запрацював туристично-інформаційний центр на вул. Руській, 20. Упродовж липня-грудня він прийняв 6872 людини, із них 6584 – це українці з Харкова, Києва, Донецька і Дніпра.
«Відвідувачів центру не можна назвати туристами. Здебільшого це були переселенці, які зупинились у Львові. Ми організовували для них безкоштовні «Прогулянки Львовом» для знайомства з містом і потім часто чули, що це, а також спілкування з працівниками центру, допомогло їм більш комфортно почуватися у місті, не боятися виходити з помешкання чи прихистку, адаптуватися у новому місті», – каже Христина Лебедь.
Лише 288 іноземців відвідали туристично-інформаційний центр упродовж липня – грудня. Переважно це були волонтери, дипломати і транзитери із Польщі, США, Німеччини, Великої Британії та Італії.
«Із туристичною метою приїжджали лише кілька десятків іноземців, дуже мало. Один португалець розповідав, що приїхав спеціально як турист, аби витрачати у Львові гроші і підтримувати таким чином нашу економіку. Недавно приїжджав британський тревел-блогер, який розповідає про життя України під час війни. Ми намагалися йому показати, що в Україні є життя попри війну і Львів є не лише гуманітарним хабом, а й ментальним тилом, де можна набратися сил для боротьби кожного на своєму фронті», – розповідає керівниця управління туризму.
Рекорди року
Натомість упродовж 2022 року Львів прийняв рекордну кількість іноземних журналістів – 2,5 тисячі. Вони почали приїжджати на початку лютого і замінили туристів, що спонукало працівників туристично-інформаційних центрів дещо змінити свою роботу. Для іноземних журналістів організували інформаційний центр – спочатку на вул. Руській, потім – на площі Ринок, а згодом із нього виріс медіа-центр «Україна», що зараз працює по всій країні.
«90% цих журналістів уперше були у Львові і в Україні, тож нашою метою було донести до них інформацію про глибокі українські змісти – про культуру, спадщину, цінності, а не лише про війну. Ми хотіли показати, що війна – це не лише бажання одного божевільного диктатора захопити сусідню країну, а тут є глибші причини», – каже Христина Лебедь.
Саме іноземні журналісти, дипломати, волонтери, а також переселенці, які могли дозволити собі жити у готелях, принесли Львову рекордну суму туристичного збору. Точна сума, що надійшла до міського бюджету від туристичного збору, стане відомою у січні, проте вже зараз можна сказати, що це була суттєва підтримка для міста під час війни.
Нові тенденції
Водночас наповненість закладів розміщення під час зимових свят у Львові, що зазвичай є піковим періодом для туризму, скоротилась більше, ніж удвічі. Так, наповненість готелів 25-26 грудня становила 46%, на період 31 грудня – 1 січня заброньовано 51% місць, а прогнозована наповненість на 6-7 січня – лише 32%. Водночас торік у цей період наповненість закладів розміщення у Львові становила 80-90%.
«Також ми помітили, що через неможливість спрогнозувати ситуацію люди бронюють номери в готелях не за пару місяців, як було раніше, а лише за кілька днів», – говорить Христина Лебедь.
Також у 2022 році змінились і найбільш відвідувані приїжджими місця у Львові. Якщо раніше, до повномасштабного вторгнення, такими місцями були оглядові майданчики Ратуші і Високого замку, то цього року, коли вони зачинені, найбільш відвідуваним місцем у Львові є меморіал Героям Небесної сотні.
«Цей рік був не про туризм, а про гостинність, яку проявили заклади розміщення, заклади громадського харчування, усі, кого стосується туристична галузь. Наступного року велику увагу приділятимемо інклюзивності в туризмі – від нашого сайту до роботи гідів і туристичних послуг», – підсумувала керівниця управління туризму ЛМР.