У Львові відкрили медіацентр для іноземних журналістів
Його облаштували на площі Ринок
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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У перший день роботи медіацентру заплановано провести три брифінги посадовців
У Львові створили медіацентр «Україна» для допомоги іноземним засобам масової інформації висвітлювати події, що відбуваються останні 18 днів в Україні через російську агресію.
Як повідомили у Львівській військовій адміністрації, медіацентр запрацює у понеділок, 14 березня, у режимі коворкінгу у приміщенні ресторану «Правда» на площі Ринок. Час роботи: з 10:00 до 20:00.
Також ЛОДА оприлюднила розклад брифінгів на 14 березня:
- 12:00 – віце-прем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук;
- 12:30 – начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий;
- 15:00 – генеральний директор концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв, директор Львівського бронетанкового заводу Віктор Андрощук.
На вході до медіацентру працюватиме реєстрація. Адреса медіацентру: площа Ринок, 32. Телефон: +38067 652 91 97.
Раніше іноземним журналістам допомагали у приміщенні туристичного центру.
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