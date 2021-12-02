У львівської Домівці врятованих тварин оселилася зелена мавпочка – Жужик. Викупили хвостатого і привезли до Львова із зоопарку. Два тижні він перебував на карантині, а вчора, 1 грудня, його переселили у вольєр.

Загалом у Домівці врятованих тварин мешкає 250 звірів. Здебільшого вони мають якісь травми або довго жили в неволі. Деякі ж навесні повернуться у дику природу. У притулку для тварин – усі комфортні умови й добрий раціон харчування. Та грошей, аби придбати достатньо їжі пухнастикам, не завжди вистачає. Зараз потрібен корм для хижих птахів. Раді там будуть також іншим харчам.

Жужик – новий мешканець Домівки врятованих тварин. Зелену мавпочку, яка тут єдина, викупили із контактного зоопарку, що закривається. Рятівних 25 тисяч гривень збирати допомагали усі, кого хвилювала доля тваринки. Жужик вже відбув карантин, його оглянув лікар, тож тепер він має власні просторі апартаменти.

«Жужик за ніч обмацав весь вольєр. І вибрав найбільш розумне і тепле місце – під лампою. Він повністю фізично здоровий, у нього стрес тільки трохи, бо він приїхав з постійного місця свого проживання. Їсть він все: від дитячих пюре, закінчуючи горіхами. Дуже любить гарбузи, це диво для нас. Він такий справжній українець, любить гарбузи, а не банани», – каже керівник Домівки врятованих тварин Орест Залипський.

Прихисток у Домівці надають усім скривдженим, здебільшого людьми, звіряткам. Це і вовки, лисиці, дикобрази, чорнобурки, козулі та птахи. Домівка вже перейшла на зимовий режим роботи. Деяких тварин, зокрема єнотів-полоскунів та носух перевели у теплі вольєри.

«Ми утеплюємо їхні кліточки, робимо їм сухі підстилочки, соломи побільше кладемо. Щоб було сухо, щоб вони не мерзли. Раціон їхній збільшується. Вони їдять більше м'яска, щоб набиратися, як то кажуть, на зиму жирку, щоб їм не було холодно. Ну і смаколики ми їм, вітамінчики на зиму даємо», – розповідає працівниця Домівки врятованих тварин пані Люба.

Та аби всі тваринки були щасливі, їх потрібно вчасно годувати. Та у Домівки час-від-часу бракує грошей на їжу. Зокрема, зараз збирають кошти на корм для хижих птахів.

«Птахів багато, вони з'їдають близько 20 кг у день. Кілограм коштує 30 грн, це трохи важко. Окрім того, завжди потрібне м'ясо, риба для лелек. Завжди потрібні овочі, фрукти, зерно, тобто, все, що ми використовуємо для годівлі. Забагато корму не буває», – додає Орест Залипський.

Чотирилапі та крилаті мешканці будуть щиро вдячні за будь-яку допомогу. Дізнатися, як зробити добру справу, можна на фейсбук-сторінці Домівки врятованих тварин, або ж завітавши в гості.

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