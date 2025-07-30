Громадські слухання 29 липня в Івано-Франківську

В Івано-Франківську на громадських слуханнях 29 липня не підтримали проєкт детального плану території в межах вулиць Млинарської та Степана Ленкавського, який передбачає зведення в цьому мікрорайоні двох десятиповерхівок.

Як повідомили у Департаменті містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради, учасниками громадських слухань стали 44 мешканці міста.

«Розробники презентували детальний план території, до якого учасники слухань надали низку зауважень та пропозицій. Громадськість не підтримала проєкт», – зазначили у мерії, додавши, що після цього вирішили сформувати погоджувальну комісію, до якої за згодою ввійдуть учасники громадських слухань.

Нагадаємо, територію в межах вул. Млинарської та Степана Ленкавського, поруч з обласною психіатричною лікарнею планують забудувати двома десятоповерхівками на майже 200 квартир з вбудованими магазинами та офісними приміщеннями. Обговорення містобудівної документації, яку розробляв архітектор Назар Ігнатюк, тривало з 9 липня.

Окрім цього проєкту забудови, в Івано-Франківську розглядають ще кілька детальних планів територій, якими передбачено будівництво ЖК з чотирьох 16-поверхівок в районі Південного бульвару та зведення нового кварталу з шістьма багатоповерхівками і ТРЦ у центрі міста. Дізнавшись про будівництво висоток, мешканці Івано-Франківська створили петицію проти забудови багатоповерхівками середмістя, яка 17 липня зібрала необхідну кількість голосів для розгляду мерією.

Зазначимо, громадські слухання мають рекомендаційний характер і подекуди рішення громади не впливають на плани забудовника. За словами мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, проєкт ДПТ є лише намірами на забудову і доки в Івано-Франківську не затверджений Комплексний план розвитку громади, міська рада не може розглядати та затверджувати детальні плани.