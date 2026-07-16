Серед іншого, Михайло Федоров зазначив, що запропонував рішення президенту України Володимиру Зеленському для виходу з кризи

У четвер, 16 липня, під час пресконференції виконувач обов’язків міністра оборони Михайло Федоров підбив підсумки своєї роботи за шість місяців на посаді. Серед іншого у своєму виступі він також розповів про ключові проблеми у війську, які, за його словами, вдалося виявити за цей період.

Українська армія воює на тактичному рівні, в той час як Росія «завжди працює на оперативну глибину, вони так доктринально побудовані».

«Ми трансформуємося від тактичної моделі до корпусної системи й оперативного рівня управління. Водночас поява middle-страйків та інших нових чинників суттєво змінила ситуацію».

Корпусна система не до кінця запрацювала.

«У нас є успішні корпуси, які щомісяця просуваються вперед і не втрачають території, і є корпуси, де щомісяця змінюються командувачі. У нас є корпуси, які стали вже школою і філософією, і є корпуси, де ми навіть не знаємо, скільки там бригад і що там відбувається. Від організації залежить усе, але є корпуси, які не розподіляють увесь ресурс на бригади всередині. Чому є корпуси, в яких є 5 бригад, а є в яких 12?».

Розірвання бригад та корпусів.

«Є бригади, які навіть не можуть розібратися, скільки у них батальйонів. Виривається батальйон з однієї бригади і кидається в іншу. В такій системі неможливо побудувати систему управління».

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Ніхто за ніщо не відповідає.

«Це класика. Завжди винні, і розслідування проводиться по тих людям на фронті, які виконували певні задачі, завжди спускається відповідальність на когось. Це культура, яка створилася за роки».

Постачання не через корпуси.

«Проблема постачання – кардинальна. Ми за останні 5 місяців закупили дронів більше, ніж за минулий рік, але більшість підрозділів цього не відчули, бо все розподіляється в ручному режимі: лояльний – отримав, не лояльний – не отримав… Це призводить до того, що підрозділи не можуть планувати своє майбутнє. Тому ми запустили... 4 місяці – це було пекло, бо ми 4 місяці погоджували простий проєкт про базове забезпечення бригад дронами».

Постійна заміна командувачів.

«Це ще одна проблема, яка постійно відбувається. Зміна командирів бригад. Приходить командир бригади, попрацював місяць, далі його знімають, приходить інший – те саме… Це також дуже пов’язано з тим, що ніхто за ніщо не відповідає. При такій організації неможливо будувати, спланувати та прогнозувати».

Ізоляція та токсикація тих, хто розвивається.

«У тебе виходить – красава, відстійник. Драпатий – третя догана, до побачення. Вибачте, Драпатий, думаю, після цього виступу буде четверта догана. Не хотілося б цього зробити, але в нас вже немає виходу про це не говорити. Тобто, якщо людині щось вдається, ок, не будемо два місяці давати тобі підписувати якогось командувача, не будемо давати розподіл. Давай проведемо навчання для того, щоб ти займався бюрократією, а не роботою».

Неможливо реалізувати жодний системний проєкт.

«Тому що постійно стикаєшся з проблемою: “а навіщо?”, “а як?”, “а давайте продавлювати”. Є чимало проєктів, про які я говорив під час мого виступу в парламенті, про те, що ми можемо зробити те чи інше, але для цього потрібна організаційна спроможність робити це далі».

Стирання людського капіталу без аналізу.

«Ми провели велику роботу, зокрема проаналізували втрати. Але рішення, кого підтримати, кого не підтримати, кого посилити, кого не посилити, не приймаються на основі даних. Вони приймаються на основі лояльності, і не можна розвивати систему, виходячи з цього пункту».

Блокування ініціатив та «бюрократична перестрілка».

«За 6 місяців в Міноборони ми не змогли створити центри компетенції, ми не змогли змінити організаційну структуру, бо Генштаб не підписує цю структуру, бо “назва не така”, бо щось не таке, бо не треба залучати нових людей, які здатні генерувати ідеї. Ми завжди це “хакали” нестандартними рішеннями і продовжуємо “хакати”, але в цілому це не працює, якщо ми говоримо про серйозну систему.

На завершення Михайло Федоров заявив про постійну брехню. «Вона стосується і мене, що я замовник розслідування про “Скелю”, що я запустив медійну кампанію, що я зробив те чи те. Це така культура, яка створилася, і її потрібно викорінити, бо по-іншому ми не зможемо здолати ворога», – заявив Федоров.

Зокрема, в.о. міністра оборони Михайло Федоров зазначив, що запропонував рішення президенту України Володимиру Зеленському для виходу з кризи. Зокрема, йшлося про зміну Головнокомандувача ЗСУ та начальника Генерального штабу для впровадження нового типу менеджменту та лідерства.

«Нам потрібен інший менеджмент, лідерство, робота з айтішниками та розумними людьми. Потрібно призначити сильних командирів корпусів, змінити концепцію застосування піхоти (спочатку воюють технології, а потім заходить піхота), розподіляти всі ресурси через корпуси, відкрити контрольований експорт та придушити корупцію на закупівлях», – сказав Михайло Федоров.

Нагадаємо, 15 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що внесе кандидатуру чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду міністра оборони України. Після цього Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду, та оприлюднив підсумки роботи своєї команди за останні шість місяців.

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