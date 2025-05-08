Найбільше обстрілів за добу зафіксували у Сумському та Шосткинському районах

Уночі четверга, 8 травня, російські окупанти керованими авіабомбами обстріляли прикордоння Сумщини. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще троє – постраждали. Про це повідомляють Сумська ОВА та обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, близько 03:00 в Миколаївській громаді Сумського району ворог скинув керовану авіабомбу на приватний будинок. Від отриманих травм загинула 55-річна жінка, її 24-річний син отримав поранення.

Невдовзі, о 03:30, російські військові скинули ще одну бомбу на цивільну інфраструктуру Ворожбянської громади Сумського району. Поранень зазнала 70-річна жінка.

В Сумській ОВА повідомили, що кількість поранених внаслідок обстрілів Сумщини зросла до трьох – за допомогою звернулась одна людина з Юнаківської громади.

За даними обласної адміністрації, від ранку 7 травня до ранку 8 травня, російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 34 населених пунктах у 14 громадах області. Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Робота протиповітряної оборони 8 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що впродовж поточної доби 8 травня, станом на 8:00, у повітряному просторі України ракет та ударних БпЛА не фіксували.

Нагадаємо, 28 квітня президент РФ Владімір Путін заявив, що оголошує нове перемир’я у російсько-українській війні. За його словами, воно начебто почнеться о півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня – на час святкування дня перемоги.

Україна та США відреагували на заяву Путіна та наголосили на необхідності постійного припинення вогню. Глава МЗС України Андрій Сибіга припустив, що перемир’я росіянам треба тільки для проведення військового параду з нагоди 9 травня. Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія хоче миру, то може припинити вогонь, не чекаючи 8 травня.

Уже 3 травня Володимир Зеленський повідомив, що Україна не даватиме гарантій безпеки для лідерів країн, які відвідають парад 9 травня в Росії. За його словами, Росія може скоїти провокації для звинувачення України.