Атаку БпЛА відбивала ППО

У четвер, 15 травня, вранці в Івано-Франківській та Волинській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи, атаку БпЛА відбивали Сили ППО. Про це повідомили голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук та мер Луцька Ігор Поліщук.

Повітряну тривогу на Івано-Франківщині оголосили 15 травня о 04:41 через загрозу ударних безпілотників. Близько о 05:29 в області пролунали вибухи. Мер міста Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що в громаді працюють сили протиповітряної оборони.

Світлана Онищук згодом зазначила, що росіяни атакували область ударними безпілотниками з різних напрямків.

«Працювали наші Сили протиповітряної оборони. На щастя, обійшлося без постраждалих. Інформаціящодо руйнувань уточнюється. Дякую захисникам неба за відмінну роботу та всім службам, які допомагають ліквідовувати наслідки ворожої атаки», – йдеться у дописі.

За словами Марцінківа цивільна інфраструктура у місті не постраждала. Попередньо загиблих і потерпілих немає.

Ворог атакував безпілотниками також Волинь. О 06:01 Поліщук повідомив про вибухи в Луцьку, в місті було чути роботу ППО. А о 07:04 зазначив, що ще один БпЛА знову був близько до Луцька. Наразі деталі щодо наслідків невідомі.

Крім цього, вибухи лунали також на Київщині та Сумщині. За даними Сумської ОВА, вночі росіяни масовано атакували село на території громади.

«Ворог спрямував по цивільній інфраструктурі близько 10 ударних БпЛА. На місці влучань зайнялася пожежа, там із ночі працюють підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією – без постраждалих», – додають у дописі.

Доповнено о 08:05. Мер Луцька зазначив, що російські війська атакували місто 15 травня трьома хвилями. Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Доповнено о 08:10. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький додав, що ППО знищила 3 повітряні цілі.

«Під час ранкових повітряних тривог на Волині працювали сили ППО. Було знищено три цілі. Руйнувань та постраждалих немає», – йдеться й повідомленні.

Водночас у ДСНС України повідомили, що 15 травня вранці внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з об’єктів Івано-Франківської області. Рятувальники оперативно її ліквідували.

Доповнено о 08:26. Повітряні сили ЗСУ зазначили, що в ніч на 15 травня ворог атакував Україну 110 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 62 БпЛА на сході, півночі, заході та в центрі країни. Ще 29 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

«Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина», – додають у дописі.

Нагадаємо, вранці середи, 14 травня, від падіння уламків російських БпЛА було пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі на Тернопільщині.

Того ж ранку, 14 травня, російські окупанти атакували Рівненську область безпілотниками. Через атаку двоє людей зазнали поранень.