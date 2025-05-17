Центр відкрили напередодні роковин депортації кримськотатарського народу

У Дрогобичі на Львівщині 14 травня запрацював кримськотатарський культурний центр, відкритий за ініціативи місцевої кримськотатарської громади та ГО «Іхсан – Щирість». Про відкриття повідомляє Меджліс кримськотатарського народу.

Кримськотатарська громада в Дрогобичі налічує понад 120 людей. Центр створено за підтримки Данської ради у справах біженців, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), благодійної організації NEEKA, міської влади та за сприяння Меджлісу кримськотатарського народу. Ідеться про розширення культурного осередку, що був заснований кримськотатарською громадою після переселення в Дрогобич на початку війни Росії проти України в 2014 році.

Голова Меджлісу Рефат Чубаров взяв участь у відкритті Центру онлайн.

«Зараз, під час війни, в лавах сил безпеки і оборони України кримські татари разом з українцями та громадянами інших національностей боронять нашу Україну. Так вибудовується українська політична нація. Ми разом б’ємось з ворогом, бо знаємо – якщо не буде України, не буде Криму. Давайте і далі будемо разом, допоки не звільнимо всі землі і не повернемось до Криму», – сказав він.

Нагадаємо, в неділю, 18 травня, в Україні вшановуватимуть роковини депортації кримськотатарського народу 1944 року.