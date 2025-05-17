Спалахи захворювання на кір відбуваються кожні 5-6 років

За перші три місяці 2025 року в Україні зареєстрували більше випадків захворювання на кір, ніж за весь 2024 рік – 472 та 433 випадки відповідно. Про це йдеться у відповіді Центру громадського здоровʼя на запит hromadske.

У ЦГЗ розповіли, що за перший квартал 2025 року найбільше випадків захворювання на кір виявили в Чернівецькій (179) і Закарпатській областях (151). Трохи менше – на Одещині (41), Івано-Франківщині (38) та Вінниччині (31).

Медики пояснюють спалах захворювання недовірою до вакцинації та порушеннями графіку щеплень дітей. Останнє нерідко пов’язано з переселенням сімей під час війни.

«У 2024 році першою дозою вакцини було оброблено 91,4% дітей, а другою – 83,4%. Це означає, що залишається значна частка дітей, які потребують захисту», – наголошують у Центрі громадського здоровʼя.

Там додають, що спалахи захворювання на кір мають циклічний характер і відбуваються кожні 5-6 років. Останній такий період фіксували в Україні у 2017-2019 роках, коли захворіли понад 115 тис. людей.

«У Центрі громадського здоровʼя МОЗ переконують: попри те, що захворюваність на кір зростає вже другий рік поспіль, якщо зараз активно вакцинувати нещеплених, пік хвороби може припасти вже на цей рік, а далі піти на спад. Тоді кількість людей, які можуть заразитися, зменшиться», – ідеться в матеріалі.

Зауважимо, у 2023 році в Україні виявили 65 випадків захворювання на кір. Натомість у 2024 році ця цифра зросла більш ніж у шість разів (433 випадки).

Що відомо про кір

Нагадаємо, кір – одне з найбільш заразних захворювань, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Вірус може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хворий залишив приміщення.

Серед ускладнень, які може викликати кір:

пневмонія;

вушна інфекція;

запалення мозку (енцефаліт);

ретинопатія (захворювання сітківки ока, яке призводить до погіршення зору);

інвалідність;

тривале ослаблення імунної системи тощо.

Найважче хворобу переносять діти віком до пʼяти років. Також кір дуже небезпечний для вагітних, оскільки збільшує ризик передчасних пологів і навіть викидня та вроджених вад у немовляти.

За даними МОЗ, із 1000 людей, які заразилися кором, 1 помирає, 1 хворіє на енцефаліт, а 50 отримують тяжкі ускладнення.

Специфічного лікування від кору не існує. Вакцинація залишається єдиним надійним методом запобігти хворобі.