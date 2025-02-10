Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороби повідомив про перший в цьому році в області випадок смерті дитини через ускладнення від кору. 10-річна дівчина перебувала в реанімації, лікування не допомогло і вона померла. Наразі в області ситуація із захворюваністю на кір залишається складною.

Дитина, яка померла, була не вакцинована, повідомили в департаменті охорони здоров’я Чернівецької ОВА. Кір спричинив тяжкі ускладнення, дівчину перевели в реанімацію і лікували її там.

В коментарі «Суспільне. Чернівці» завідувач відділу Центру контролю й профілактики хвороб Юрій Падурару зазначив, що неповнолітня також мала важке неврологічне захворювання.

Наразі в області від початку 2025 року виявили понад 120 випадків кору. Захворіло 107 дітей та 13 дорослих. 92 хворих були госпіталізовані в заклади охорони здоров’я. На стаціонарному лікуванні перебувають 16 дітей, на амбулаторному – 6 дітей. Випадки кору зареєстровані у 25 територіальних громадах.

Водночас, за показниками Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороби, 23,5% дітей, які мали отримати щеплення проти кору у 2024 році, досі не вакциновані.

«Такий показник свідчить про високий ризик захворювання на кір серед дітей, які не отримали щеплення. Водночас для формування колективного імунітету необхідно, щоб рівень вакцинації досягав 95–98% як на рівні областей так і країни в цілому», – зазначили в центрі контролю та профілактики хвороб.

Додамо, що кір – висококонтагіозне вірусне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом, послаблює імунітет, робить організм вразливим до інших інфекцій.

Ускладнення, які може викликати кір:

пневмонія;

втрата слуху (отит);

менінгіт та енцефаліт;

підгострий склерозуючий паненцефаліт (фатальне ураження мозку);

тривале ослаблення імунної системи.

Специфічного лікування від кору не існую. Єдиний надійний метод запобігти хворобі – це вакцинація.