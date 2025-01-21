В Чернівецькій області лікарі фіксують спалах захворюваності на кір серед дітей та дорослих. З початку 2025 року вже зареєстрували 90 випадків, більшість яких – серед неповнолітніх. Спеціалісти повідомляють, що вірус швидко поширюється в дитячих колективах, де є нещеплені діти.

Від початку року на Буковині вже зафіксували майже стільки випадків, як за весь торішній сезон. За даними Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб в 2024 році було 97 хворих на кір. За неповний місяць 2025 року вже є 90 випадків цієї небезпечної недуги, повідомляє «Суспільне. Чернівці».

«Серед захворілих 82 дитини і 8 дорослих. Більшість хворих госпіталізували до лікарень, де вони отримують усю необхідну медичну допомогу», – повідомив завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб обласного центру контролю та профілактики хвороб Юрій Падурару.

Загалом найбільше захворілих в Чернівецькому районі – 86 людей. У Дністровському районі виявили дві людини, які хворі на кір. Ще дві людини хворі у Вижницькому районі 2 людини.

«У січні вірус кору почав швидко поширюватись серед нещеплених дітей та дорослих. Наразі ризики інфікування дітей дуже високі. Однак батьки для захисту своїх дітей ще можуть провести щеплення вакциною проти кору, паротиту та краснухи – КПК. Вона є в достатній кількості на всіх пунктах щеплень закладів охорони здоров’я», – зазначив Юрій Падурару.



Кір передається повітряно-крапельним шляхом з потоками повітря. Також може передаватися під час кашлю з краплинками слизу через контакт з хворим.

Симптоми кору:

1-2 доба: поява плям на слизовій оболонці щік (проти кутніх зубів);

поява плям на слизовій оболонці щік (проти кутніх зубів); 2-3 доба: рясний висип різного розміру та форми, починається з голови та шиї й поширюється на все тіло;

рясний висип різного розміру та форми, починається з голови та шиї й поширюється на все тіло; 5-6 доба: висип зникає, залишаючи пігментні плями та лущення шкіри.

В усі ці дні зберігається гарячка, посилюються нежить, кашель, а загальний стан хворого погіршується. Специфічного лікування кору не існує. Єдиний надійний спосіб захисту — це вакцинація. За епідемічними показаннями вакцинацію можна провести у будь-якому віці, особливо після контакту з хворим на кір.