Мешканців Закарпаття закликають отримувати комбіновану вакцину від кору

У грудні в Ужгородському районі зафіксували 65 випадків захворювання на кір. Заступник голови Ужгородської районної держадміністрації Віталій Дупин у середу, 25 грудня, розповів, що хворіють на кір переважно діти (59 випадків).

«Кір шириться серед дітей, які не мають жодної вакцини чи мають порушений графік імунізації. В Ужгородському районі одні із найвищих показників захворюваності, кір реєструється на території шести громад. Крім спорадичних випадків, на території району ширяться і спалахи кору, зокрема серед невакцинованих дітей та дорослих», – розповів Віталій Дупин.

Він наголосив, що єдиним методом профілактики є вакцинація: необхідно отримати дві дози комбінованої вакцини КПК (вакцина проти кору, паротиту та краснухи). За інформацією Дупина, на пунктах щеплення є достатньо вакцин для імунізації.

Нагадаємо, що спалах кору у грудні також зафіксували на Буковині. Медики зафіксували 29 випадків захворювання. До лікарні госпіталізували сімох людей.

Додамо, що у Мукачеві у вересні 2024 року розпочали екстрено вакцинувати дітей від кору. Тоді в одному з районів міста на кір захворіли дев’ять дітей.