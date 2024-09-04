Усіх дітей госпіталізували до інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні

Станом на 2 вересня у Мукачеві на кір захворіли 9 дітей віком до 10 років. Всі випадки зафіксували в одному з мікрорайонів міста – на Шкільній, Лісній, Верховинській, Проектній та Степовій вулицях. За рішенням комісії ТЕБ та НС невакцинованим дітям на території громади проводитимуть екстрені щеплення.

Як повідомили у Мукачівській міській раді 4 вересня, усіх дітей, хворих на кір, госпіталізували до інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні. За словами епідеміологині Тетяни Пастух, летальних випадків в громаді наразі не зареєстровано.

В Мукачеві скликали комісію ТЕБ та НС, на якій вирішили повторно проаналізувати вакцинацію дітей у громаді, особливо серед ромського населення.

«В разі виявлення нещеплених дітей, будуть проведені екстрені щеплення та пасивна імунізація для запобігання поширенню вірусу. Мукачівському районному управлінню поліції доручено забезпечити правопорядок та доступ медичних працівників до місць компактного проживання ромського населення для проведення необхідних заходів», – зазначили в мерії.

Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради рекомендували посилити контроль за станом здоров'я дітей у навчальних закладах.

Додамо, що кір є небезпечним інфекційним захворюванням, яке може мати важкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку та смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.