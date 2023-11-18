У 2022 році після багаторічного зниження охоплення вакцинацією проти кору кількість хворих на кір зросла на 18%, а кількість померлих від інфекції – на 43% в порівнянні з 2021 роком. Такий висновок опублікували на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я, пише «Укрінформ».

Наразі чисельність хворих оцінюють в 9 млн людей, а померлих – в 136 тис. людей, більшість із яких становлять діти.

У ВООЗ зазначають, що загроза кору для дітей продовжує неухильно зростати. У 2022 році масштабні спалахи захворювання відбулися в 37 країнах порівняно з 22 країнами у 2021 р.; 28 країн розташовані в Африці, 6 – у Східному Середземномор'ї, дві – у Південно-Східній Азії та одна – в Європі.

В організації зазначають, що зростання кількості спалахів кору і смертності від нього вражає, але не є несподіваним через зниження показників вакцинації, яке спостерігається останніми роками.

Зараженню кором можна запобігти за допомогою двох доз вакцини. У 2022 році порівняно з 2021 охоплення вакцинацією в усьому світі дещо збільшилося, проте чисельність дітей, які пропустили дозу вакцини від кору, становила 33 млн, з яких майже 22 мільйони не отримали першої дози, а ще 11 млн – другої дози. Глобальний показник охоплення першою дозою вакцини склав 83%, що набагато менше за 95%, необхідних для захисту населення від спалахів.

Найнижчі показники вакцинації – 66% – як і раніше, відзначають у країнах із низьким рівнем доходу, у яких найвищий ризик смерті від кору. Понад половина з 22 мільйонів дітей, які пропустили першу дозу корової вакцини 2022 року, проживають в 10 країнах – Анголі, Бразилії, Демократичній Республіці Конго, Ефіопії, Індії, Індонезії, Мадагаскарі, Мадагаскарі, Нігерії, Пакистані та Філіппінах.

«Відсутність відновлення показників охоплення вакцинацією проти кору в країнах із низьким рівнем доходу після пандемії – тривожний сигнал і привід для дій. Кір не випадково називають «вірусом нерівності». Це інфекція, яка знаходить і атакує тих, хто не має від неї захисту», – заявила директорка Департаменту ВООЗ з імунізації, вакцин та біологічних препаратів Кейт О'Браєн.

Зазначимо, що в Україні сформовано 312 мобільних вакцинальних бригад для проведення щеплень проти кору для дітей.