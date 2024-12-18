В лікарнях перебувають 7 захворілих

На Буковині медики зафіксували спалах кору. Загалом захворіло 29 людей, з них 7 довелося госпіталізувати в лікарні. Працівники Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб за усіма захворілими та контактними особами встановили медичне спостереження.

Наразі усі хворі госпіталізовані та отримують необхідну медичну допомогу, повідомляє Медіа агентство АСС. Також в Департаменті охорони здоров'я Чернівецької ОВА повідомили, що в інфекційному відділенні перебувають 7 пацієнтів.

У Чернівецькій області станом на 1 грудня цього року зафіксовано 60 випадків проти одного за аналогічний період минулого. За останній рік захворюваність на кір в Україні зросла вшестеро: станом на 1 грудня зафіксовано 333 випадки, тоді як за аналогічний період торік було лише 55. Під час спалаху 2017–2019 років кір забрав життя 25 дітей та 16 дорослих. Сьогодні епідемічна ситуація в Україні контрольована, але через низький рівень охоплення щепленнями ризик поширення кору залишається високим.

Симптоми кору:

1-2 доба: поява плям на слизовій оболонці щік (проти кутніх зубів);

поява плям на слизовій оболонці щік (проти кутніх зубів); 2-3 доба: рясний висип різного розміру та форми, починається з голови та шиї й поширюється на все тіло;

рясний висип різного розміру та форми, починається з голови та шиї й поширюється на все тіло; 5-6 доба: висип зникає, залишаючи пігментні плями та лущення шкіри.

В усі ці дні зберігається гарячка, посилюються нежить, кашель, а загальний стан хворого погіршується. Специфічного лікування кору не існує. Єдиний надійний спосіб захисту — це вакцинація. За епідемічними показаннями вакцинацію можна провести у будь-якому віці, особливо після контакту з хворим на кір.