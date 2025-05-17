Дітей, зокрема, вчать поводження зі зброєю

В окупованих Донецьку та Амвросіївці російські загарбники навчають дітей-сиріт військової справи, тобто готують до війни проти України. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в суботу, 17 травня.

Зазначається, що в пропагандистському центрі «Воїн» дітей-сиріт вчать поводження з безпілотниками, тактичній медицині та стрільбі. Інструктують дітей бойовики так званої «СВО» та місцевого «ополчення».

За даними активістів, у таборі «Воїн» вже пройшли «вишкіл» понад 900 дітей. Російські загарбники загалом організували понад 100 «виховних» заходів.



«Це – військова підготовка неповнолітніх, яку Москва прикриває патріотичними гаслами. Кремль свідомо перетворює українських дітей на гарматне м’ясо для власної імперської війни», – наголошують в Центрі.

Раніше ZAXID.NET писав, що Росія розробила інструкції для «перевиховання» українських дітей на окупованих територіях. Ідеологічно-пропагандистську роботу з дітьми проводять у школах і таборах відпочинку.