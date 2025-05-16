Дітей щодня змушують брати участь у піднятті російського прапора і виконанні гімну

Росія розробила інструкції для «перевиховання» українських дітей на окупованих територіях. З ними працюють у школах і таборах відпочинку, щоб виховати в ідеологічно вигідному для Росії напрямку. Які методичні рекомендації надали педагогам, розповіли на сайті НУШ.

Міністерство освіти РФ видало «Методичні рекомендації у реалізації календарного плану федеральної програми виховної роботи в організаціях відпочинку дітей та їх оздоровлення». Документ прописує організоване дитяче дозвілля, розклад дня, обов’язкові ритуали, свята та ідеологічне наповнення виховної роботи. Основна мета полягає у «формуванні у дітей емоційно-ціннісного відношення до символів російської федерації, її культури та традицій малої Батьківщини».

Українських дітей скеровують у дитячі табори чотирьох областей та Криму, що нині тимчасово окуповані. Там з ними проводять ідеологічно-пропагандистську роботу.

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Прапор, гімн і вожаті

Щодня діти повинні брати участь в урочистих лінійках: вранці – у піднятті прапора РФ, ввечері – у його спусканні. Старший вожатий зберігає прапор до наступного дня.

Піднімати прапор «мають честь» діти за особливі заслуги, їх оголошують на урочистостях. До щоденних ритуалів залучають чергові загони, які вишиковуються в колони, співають гімн Росії. Це все супроводжується пафосними фразами, запозиченими з радянської виховної системи.

Мілітарні свята та радянська символіка

Педагогам рекомендують відзначати з дітьми обов’язкові свята і пам’ятні дати, навіть у час канікул. Серед них такі:

День пам’яті – день поклоніння героям Великої Вітчизняної війни;

День Росії, День єдності, День культури Росії;

День сім’ї – з акцентом на «традиційні культурні цінності»;

День Перших – свято нової дитячої організації, створеної за зразком піонерів, для колективної ідеологічної роботи. Дітей залучають до мілітаризованих заходів, зокрема, гри за типом радянської «Зарниці».

На кожному святі дітям намагаються сформувати ідентичність російського громадянина та патріота, а також «культурно інформувати в контексті значних історичних та культурних подій».

Заборона західних персонажів – лише радянські казки

У рекомендаціях не радять використовувати популярних західних персонажів – наприклад, Гаррі Поттера, Minecraft чи інших сучасних героїв. Натомість російські педагоги повинні звертатися до образів із російських народних казок, радянських мультфільмів і книжок.

Рекомендації формулюються дуже заідеологізовано: наприклад, зарядку з дітьми проводити не заради здоров’я, а для «покращення уміння рухатися», а правила безпеки вивчаються «для формування навичок здорового способу життя».

Порушення Женевської конвенції

Фахівці наголошують, що така система впливу на дітей є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Згідно з Женевською конвенцією, окупованому населенню, а особливо дітям, заборонено нав’язувати ідентичність країни-окупанта.

Тим часом РФ вже почала формувати організовані групи для залучення українських дітей до таких таборів. Однак там йдеться не про оздоровлення, а про перевиховання і стирання української ідентичності, замість якої формуватимуть лояльність до держави-агресора.