Російські війська не впускають у Херсон фури з гуманітарною допомогою, повідомив мер міста Ігор Колихаєв у Facebook, 3 березня.

«Просто зараз у місто могли б зайти фури з продуктами та гуманітарною допомогою від друзів нашого міста. Але Херсон перебуває в кільці, і наші машини не пропускають. Незважаючи на вчорашні домовленості на найвищому рівні, на практиці, «унизу», все це поки що не працює», – написав Колихаєв.

Мер Херсона припустив, що таким чином «російські визволителі» хочуть самі рятувати людей, аби ті потім їм дякували на камеру. До слова, у Херсоні росіяни заглушили мобільний зв'язок, а також захопили місцевий ТВ-центр.

Крім того, вранці 3 березня, росіяни почали звозити в Херсон людей з Криму для фальшивого сепаратистського мітингу нібито на підтримку окупації. Мета росіян – створити картинку підтримки своїх військ, які наразі перебувають у місті.

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