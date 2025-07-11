Понад 52 млн грн зібрали львівські діти для ЗСУ та Unbroken. Цифра дня
Департамент освіти оприлюднив інформацію за навчальний рік
Понад 52 млн грн для Сил оборони та реабілітаційного центру Unbroken зібрали львівські діти упродовж 2024/2025 навчального року. Гроші збирали під час благодійних шкільних ярмарків та аукціонів, фестивалів та ініціатив, повідомила пресслужба ЛМР. «Це заслуга всіх закладів: шкіл, садочків, позашкілля, училищ. Дякую всім дітям, педагогам і батькам за небайдужість», – розповів керівник департаменту освіти і культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.
Фото ЛМР
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