Понад 52 млн грн для Сил оборони та реабілітаційного центру Unbroken зібрали львівські діти упродовж 2024/2025 навчального року. Гроші збирали під час благодійних шкільних ярмарків та аукціонів, фестивалів та ініціатив, повідомила пресслужба ЛМР. «Це заслуга всіх закладів: шкіл, садочків, позашкілля, училищ. Дякую всім дітям, педагогам і батькам за небайдужість», – розповів керівник департаменту освіти і культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

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