Вже наступного року частина дев'ятикласників складатимуть ДПА

В Україні повернуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання для учнів 9 класу. Про це повідомила керівниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, повідомляє НУШ.

«Повернення ДПА після 9-го класу – це частина більшої реформи оцінювання навчальних досягнень школярів, яка потребує підготовки та обговорень з освітньою спільнотою. Така модель має дозволити об’єктивніше оцінювати знання випускників базової школи та допомогти їм свідомо обирати подальшу освітню траєкторію», – наголосила Тетяна Вакуленко.

Коли відновлять ДПА

Згідно з бюджетною декларацією на 2026-2028 роки:

у 2026 році таке оцінювання проведуть у пілотному режимі для 2 тис. випускників;

у 2027 році – для 5 тис. учнів;

а у 2028 році протестують усі 388,5 тис. випускників.

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Чому не відразу для всіх

Запровадження масштабного ЗНО для 9-х класів є технічно складним завданням. Підготовка до ДПА має багато викликів:

більша кількість учнів у 9-х класах порівняно з 11-ми, для яких УЦОЯО організовує НМТ;

технічно ускладнене оцінювання у прифронтових регіонах;

складна соціальна ситуація через війну;

нерівний доступ до освіти й ресурсів у різних регіонах;

відсутність державної підсумкової атестації останні 5 років.

Востаннє Державну підсумкову атестацію провели для 4-х, 9-х та 11-х класів у 2019 році. Після цього Верховна Рада скасувала цю форму оцінювання.