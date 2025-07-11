Шевченко з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду

Служба безпеки, Офіс Генерального прокурора та ДБР викрили чинного народного депутата Євгенія Шевченка, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду, на нових злочинах. Про це повідомила СБУ у п’ятницю, 11 липня.

За даними правоохоронців, нардеп виманював гроші в однієї з українських компаній, яка купувала мінеральні добрива в Білорусі.

«Прикриваючись зв’язками із сусідньою державою, фігурант створював штучні перешкоди при доставці товарів з Білорусі в Україну, а за їхнє вирішення вимагав хабар у 14, 5 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Слідчі задокументували, що відповідна сума надійшла на рахунки комерційної структури, що належить сину нардепа. Також Шевченко міг отримувати регулярні відкати, пропонуючи іншим українським підприємствам білоруські квоти на поставку добрив.

«На підставі зібраних доказів нардепу повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах)», – додають у дописі.

Зазначимо, що у п’ятницю низка українських ЗМІ, зокрема й «Українська правда», писали, що Державного бюро розслідувань провело обшуки у колишнього очільника Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова у справі про ймовірне сприяння у шахрайських діях Шевченка.

Кубраков же заявив на своїй сторінці у фейсбуці, що ані до нардепа Шевченка, ані до закупівель добрив чи то будь-яких інших махінацій не має жодного відношення.

«Останній наш контакт відбувся ще до повномасштабного вторгнення. Він звертався до мене як народний депутат до міністра інфраструктури. Жодних інших справ або навіть спілкування поза межами професійної діяльності я не мав, після лютого 22 я знав про життя Шевченка виключно з преси», – наголосив ексміністр.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року правоохоронці оголосили Шевченку підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) через те, що той до початку повномасштабного вторгнення шкодив обороноздатності країни. Працюючи на Росію, у 2021 році нардеп дискредитував чинну владу, викривляючи факти та події в країні, та публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України.

13 червня Шевченку оголосили ще одну підозру у державній зраді. За даними слідчих, чоловік працював в інтересах Росії вже під час повномасштабного вторгнення.