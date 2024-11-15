Євгеній Шевченко перебуватиме під вартою два місяці

У п’ятницю, 15 листопада, Печерський районний суд Києва відправив під варту підозрюваного у державній зраді нардепа Євгенія Шевченка. Про це повідомило hromadske із зали суду.

Народного депутата, якого підозрюють у держзраді після антиукраїнських заяв та закликів до переговорів із Росією, помістили під варту до 11 січня 2025 року. Рішенням суду за Шевченка не можна внести заставу.

«Слідчі зазначили: експертиза заяв депутата показала, що той почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ», – повідомили журналісти.

За даними прокурора, Євгеній Шевченко неодноразово їздив до Білорусі та зустрічався з білоруським диктатором Алєксандром Лукашенком. В інтерв’ю проросійським каналам Шевченко заявляв, що «любить Лукашенка як людину і як політика». Сам Шевченко перед засіданням суду заявив, що порушена кримінальна справа – нібито політичний тиск, а також назвав Лукашенка ворогом.

Адвокати Шевченка заявили, що з тексту підозри «не зрозуміло», чи досліджували правоохоронці оригінали відео у YouTube без монтажу, натякаючи на те, що вони могли бути змінені, щоб нібито дискредитувати Шевченка. Також сторона захисту заявила, що експертиза була зроблена «занадто швидко», а справа начебто «шилася», аргументуючи це тим, у тексті підозри є граматичні та пунктуаційні помилки.

Нагадаємо, нещодавно Євгеній Шевченко закликав президента Володимира Зеленського розпочати перемовини з Росією.

«Давай Вова, давай! Час, товаришу президент, починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції. Я допоможу якщо що. Знову з'їжджу до Мінська. Все вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш, тебе змусять піти. І змусять тебе ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу», – написав Шевченко.

Також він заявив, що написав листа Дональду Трампу і віцесекретарю Джей Де Венсу щодо сприяння у припиненні авторитаризму та диктатури в політичному житті України. До слова, Євгеній Шевченко голосував проти законопроєкту щодо заборони УПЦ (МП).

До того він заявляв, що нібито причетний до ГУР, про що у травні 2023 року говорив Кирило Буданов. Втім, згодом у розвідці цю інформацію спростували. Вже 14 листопада Шевченка затримали та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада) – як встановило слідство, народний депутат масово розповсюджував фейки російської пропаганди.

Крім того, протягом 2020-2023 років під час поїздок до Білорусі Шевченко налагоджував схеми щодо закупівлі для підконтрольних йому компаній електроенергії та аміачних добрив по заниженій вартості. Після цього його компанії в Україні продавали продукцію за завищеними цінами.