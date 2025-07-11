Кабмін анонсував платні послуги у закладах освіти: за що доведеться платити
За понаднормове перебування дітей у закладі освіти доведеться платити
Кабінет Міністрів України встановив перелік оплачуваних послуг у закладах системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності. Про це повідомляє сайт «Освіторія».
Потрібно буде оплатити кошти у таких випадках:
- перебування дітей у чергових групах (ранкових, вечірніх, у вихідні та святкові дні) понад гарантований законодавством обсяг часу безоплатного перебування в них;
- якщо окремі дисципліни викладають понад обсяги, встановлені навчальним планом;
- у випадку визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти;
- заклади освіти можуть встановлювати оплату, якщо проводять кваліфікаційний іспит з перевірки професійних знань, навичок та компетентностей та/або навчальних, практичних заходів з оцінювання людей, які пройшли медичну, фармацевтичну або реабілітаційну підготовку в закладах освіти іноземних держав.
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