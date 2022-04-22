У березні 2022 року міський голова прийняв рішення перейти на бік ворога

Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру Балаклійському міському голові Івану Столбовому за фактом державної зради та колаборційної діяльності.

«Під час окупації збройними силами РФ міста у березні 2022 року міський голова прийняв рішення перейти на бік ворога. Він надав добровільну згоду на виконання повноважень міського голови у підтримуваному окупаційним режимом органі місцевого самоврядування», – повідомили у прокуратурі.

У повідомленні зазначено, що 28 березня Столбовий провів нараду керівництва Балаклійської міськради, під час якої агітував своїх заступників до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до РФ в цілому. У цей же день він провів зібрання місцевих мешканців та повідомив про видачу «гуманітарної допомоги» військовими РФ, а також про те, що ним ведуться перемовини з керівництвом окупаційних військ щодо налагодження роботи комунальних служб у місті.

Наразі у кримінальному провадженні, яке відкрили за ч. 2 ст. 111 та ч. 5 ст. 111-1 КК України, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 26 березня у місті Балаклія на Харківщині росіяни затримали міського голову Івана Столбового, його заступника і начальника відділу цивільного захисту. Після викрадення мер пішов на співпрацю з окупантами.

Зазначимо, що Івана Столобового було обрано міським головою Балаклії Ізюмського району Харківської області у листопаді 2015 року.