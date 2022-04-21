На фото депутат-зрадник із міської ради Херсона Ілля Карамаліков

Депутат Херсонської міської ради перейшов на бік окупантів, здавав росіянам інформацію про військових ЗСУ і навіть допомагав їм облаштуватися у місті. Місцевому депутатові вже офіційно оголосили підозру у державній зраді та помістили у СІЗО.

Офіс Генпрокурора повідомив, що у державній зраді підозрюється депутат від партії «Нам тут жити», однак прізвища не вказали. Прокуратура лише оприлюднила фото підозрюваного, приховавши його обличчя. У відкритих джерелах вдалось знайти те саме фото, але з відкритим обличчям. На фотографії можна впізнати депутата Іллю Карамалікова.

Ілля Карамаліков допомагав росіянам з ремонтом їхньої техніки, а також допомагав російським пропагандистам робити матеріали у тимчасово окупованому Херсоні

За даними слідства, Карамаліков налагоджував побут окупантів і надавав їм інформацію про українських захисників.

«Маючи доступ до відповідних документів, він збирав та передавав куратору – передставнику країни-агресора відомості щодо проукраїнських політичних діячів, активістів, представників правоохоронних органів та учасників бойових дій на сході України, а також іншу інформацію, яка цікавила ворога», – повідомила прокуратура у четвер, 21 квітня.

Крім того Карамаліков закликав посадовців регіону співпрацювати з окупантами. Він також організовував розміщення особового складу російських військових та допомагав з ремонтом їхньої техніки. З метою дискредитації діючої влади Ілля Карамаліков активно брав участь у створенні проросійськими медіа пропагандистських матеріалів для приходу «руского міра» на Херсонщину.

Іллю Карамалікова викрили та затримали, зараз він у СІЗО.

До слова, напередодні 20 квітня, в окупованому Херсоні вбили 38-річного проросійського активіста і блогера Валерія Кулешова, який претендував на посаду начальника окупаційної поліції Херсона. Кулешов був сепаратистом та співпрацював із проросійськими організаціями.