17-річний юнак разом з окупантами обікрав будинок у селі на Київщині

Під час окупації одного з сіл на Київщині, місцевий юнак добровільно перейшов на бік росіян. За гроші 17-річний хлопець надавав інформацію про мешканців села та повідомляв окупантам про будинки, де були цінні речі. Хлопця вже затримали, його підозрюють у державній зраді, півідомили в Офісі Генпрокурора у середу, 20 квітня.

Неповнолітній мешканець Бучанського району Київщини, виявився державним зрадником. За даними слідства, 17-річний хлопець у період тимчасової окупації села на території Бучанського району, добровільно перейшов на бік ворога.

«Він передавав представникам РФ відомості про мешканців села, магазини та будинки, де можуть зберігатися цінні речі, а також іншу інформацію. За це підозрюваний отримував матеріальну винагороду та привілеї від представників окупаційних військ», — повідомила прокуратура.

За інформацією прокуратури, зрадник разом з російськими військовими проник до одного з будинків на території села та викрав звідти чуже майно.

17-річого хлопця офіційно підозрюють у державній зраді та таємному викраденні чужого майна під час воєнного стану. Він затриманий і перебуває у СІЗО.