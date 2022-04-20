Валерій Кулешов після російського вторгнення зайнався «волонтерством»

В окупованому Херсоні вранці в середу, 20 квітня, вбили 38-річного проросійського активіста і блогера Валерія Кулешова, повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«По вулиці Куліша 1А біля будинку констатували смерть жителя Херсона Кулешова Валерія Юрійовича. При огляді померлого виявили вогнепальні поранення голови, тіла та рук», – розповів депутат.

Розстріляли Кулешова в автомобілі біля під'їзду у Шуменському мікрорайоні. Сталося це о 8:15.

Як пише херсонський сайт «Мост», до 2015 року Кулешов працював у міліції. Спочатку опером у Дніпровському райвідділі внутрішніх справ, а потім слідчим – у Комсомольському.

У 2015 році Кулешов був в АТО і отримав відповідний статус учасника бойових дій, після чого почав співпрацювати з проросійськими організаціями, а саме, супроводжував членів партії Шарія та ОПЗЖ. Також блогер балотувався до парламенту як самовисуванець та намагався потрапити до Херсонської міської ради, зазначає РБК-Україна.

З 2016 року активно розвивав пабліки у соцмережах. В цей же період почав працювати із проросійським активістом, провокатором і антивакцинатором Кирилом Стремоусовим. До 2019 року Кулешов і Стремоусов активно працювали у парі, влаштовуючи політичні провокації. З 2019 року вони показово дистанціювалися, але зв'язки підтримували. Зокрема, влітку 2021 року вони разом погрожували місцевому журналісту.

З початку активної фази війни Кулешов вів прямі трансляції з місць боїв. Після захоплення росіянами Херсона почав волонтерську кар'єру, вибравши собі як штаб колишній офіс партії мера Херсона Ігоря Колихаєва «Нам тут жити». Очевидно, що окупанти його, на відміну від інших волонтерів, не чіпали. Також у цьому штабі неодноразово бачили депутатів міської ради та активістів.

«Є припущення, що для росіян Кулешов у Херсоні грав роль активіста та лідера суспільної думки», – зазначили журналісти сайту «Мост».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко з посиланням на місцевих жителів повідомив, що Кулешов претендував на посаду начальника окупаційної поліції Херсона.