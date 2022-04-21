Українці стали бойовиками на стороні Росії ще в часи Майдану

В Івано-Франківську заочно засудили Сергія Вишновецького та Ігоря Бєлєнкова, які беруть участь у російсько-українській війні на стороні РФ. Обвинувачені є громадянами України, які стали військовими командирами у «ЛНР». За даними слідства, Вишновецький керує бойовими діями проти України зі штабу в місті Хрустальний, а його підлеглий Бєлєнков вів артилерійські обстріли поблизу Щастя і Станиці Луганської. Обох засудили до 15 років тюрми.

Як у четвер, 21 квітня, повідомила прес-служба СБУ Прикарпаття, обвинувачені у 2014-2015 роках приєдналися до незаконних збройних формувань ОРДЛО та зараз продовжують воювати на стороні Росії. Одному з них суд ще у березні призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Йдеться про громадянин України Сергія Вишновецького, заступника начальника штабу 10 окремої артилерійської бригади 2 армійського корпусу т.зв. «ЛНР», який приєднався до підконтрольних Росії незаконних збройних формувань ще у 2014 році За даними СБУ, зараз Вишновецький керує бойовими діями проти України зі штабу в місті Хрустальний (Красний Луч).

«Надає підлеглим накази на артобстріли підрозділів Збройних сил України та просто мирних українських міст. Керує переміщенням озброєнь та військової техніки. До його обов’язків також входить здобуття розвідувальної інформації про розміщення українських військових підрозділів», – йдеться у повідомленні СБУ.

Підлеглий Сергія Вишновецького, командир 1 батареї гарматного артилерійського дивізіону артилерійської бригади 2 армійського корпусу т.зв. «ЛНР», громадянин України Ігор Бєлєнков у лютому-березні, за даними СБУ, вів артилерійські обстріли в районах Щастя і Станиці Луганської.

«У незаконних збройних формуваннях Бєлєнков перебуває із 2015 року. Брав участь у бойових діях проти Збройних сил України в районі міста Брянка Луганської області. Засуджений до позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією всього належного йому майна», – уточнюють у прес-службі СБУ.

Обом українцям, які воюють на стороні Росії, суд в Івано-Франківську призначив по 15 років позбавлення волі. У разі, якщо бойовики не будуть ліквідовані під час здійснення опору ЗСУ, строк тюремного ув’язнення обчислюватиметься їм з моменту затримання.