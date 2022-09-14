Із 6 вересня українські захисники звільнили близько 388 населених пунктів та 150 тисяч людей на Харківщині

У Міністерстві оборони України назвали уточнені дані по звільнених територіях Харківщини. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, із 6 вересня на Харківщині ЗСУ звільнили близько 8,5 тис. квадратних кілометрів, близько 388 населених пунктів та близько 150 тисяч людей.

Заступниця міністра закликала не сприймати ці цифри в загальному контексті війни, а не окремо. За її словами, до повної перемоги потрібно ще чимало часу, сил і терпіння.

«Обіцяла вам уточнені дані по звільнених на Харківщині територіях. Дуже важливо їх сприймати у загальному контексті війни, а не окремо. В нас 2500 км лінія фронту. З них 1300 км – активні бойові дії. Ми ведемо оборонну операцію в рамках якої вдається реалізувати і наступальні дії. Так, ми давно чекали цього успіху, але нам ще воювати і воювати», – наголосила Маляр.

Також вона зазначила, що щодо інформації про звільнені території на Харківщині, то цифри постійно уточнюють, бо «процес у динаміці».

Крім того, звільнені території ще потребують проведення додаткових заходів безпеки та стабілізації для того, щоб там можна було безпечно проживати.

За її словами, офіційні повідомлення з цифрами звільнених населених пунктів надаються з свідомим запізненням і можуть враховувати чи не враховувати проведені стабілізаційні заходи, а отже – різнитись.