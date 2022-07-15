Міноборони пояснило, чому не озвучує кількість загиблих українських воїнів

До завершення в Україні воєнного стану інформація стосовно кількості загиблих захисників закрита і не підлягає оприлюдненню. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Тож, чому поки що офіційно не називається загальна кількість загиблих? Це обумовлено військовою необхідністю під час воєнного стану. Це інформація, яку не повинен знати ворог, адже по цим даним військові фахівці можуть зробити чимало висновків та використати цю інформацію для аналізу та планування», – повідомила Маляр.

Вона запевнила, що Міноборони забезпечуємо належні виплати родинам загиблих.

Маляр також звернулась до громадських ініціатив, які збирають дані про загиблих різними способами, систематизують їх та оприлюднюють з проханням зважити на те, що оприлюднення такої інформації під час воєнного стану шкодить нашій обороні.

«Разом з тим, ця обставина не впливає на гідне вшанування пам’яті кожного загиблого захисника і захисниці. Це наші герої, яким ми віддаємо шану, про яких ми говоримо, пишемо, знімаємо відео, сумуємо за кожним і кожною», – зазначила вона.

Нагадаємо, що в ГУР Міноборони вважає, що активні бойові дії можуть затягнутися до кінця року.