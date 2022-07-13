У середу, 13 липня, у Львівській обласній військовій адміністрації рідним військовослужбовців, які загинули під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вручили ордени. Про це повідомляє прес-служба ЛОВА.

Указом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня:

Старшого лейтенанта Олександра Лозовського;

Старшого солдата Володимира Романуса;

Старшого солдата Ярослава Малімону;

Старшого солдата Романа Павловича;

Старшого солдата Юрія Магурчака;

Солдата Володимира Сулиму;

Солдата Тараса Семеряка;

Солдата Остапа Тицейка.

Також орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагородили штаб-сержанта Коваля Руслана Володимировича.

«Ваші сини, брати та батьки віддали найцінніше, що могли віддати за свободу та незалежність України – свої життя. Пам'ять про них не згасне навіть із часом, адже їхні подвиги уже вписані на сторінках новітньої історії України. Йдемо правильним шляхом та зробимо усе те, що почали вони: переможемо ворога та відбудуємо нашу країну», – звернувся до родин військових начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Орденом «За мужність» відзначають військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших за особисті мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю, а також в інших випадках при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.

Орденом Богдана Хмельницького нагороджують громадян України за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України.