Окупанти зосередились на наступі на чотирьох напрямках

Російські війська зосередили зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За минулу добу, 12 грудня, Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області, а також Верхньокам’янське, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області.

Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії України за минулу добу уразили 2 пункти управління та 6 районів зосередження особового складу російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів.

Упродовж доби сили РФ завдали 7 ракетних ударів, 5 з яких – по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області. Також окупанти здійснили 79 обстрілів з РСЗВ, зокрема по Херсону – є втрати серед мирних жителів.

Так, на Херсонському напрямку окупанти відкривали вогонь з мінометів та артилерії по населених пунктах Херсонщини, що межують з лінією зіткнення. Найбільше постраждали Антонівка, Чорнобаївка та сам Херсон.

Командування російсько-окупаційних військ на Херсонському напрямку здійснює ротацію окремих підрозділів. Окупанти, які прибувають у тимчасово захоплених населених пунктах, заселяються у залишені та примусово «звільнені» помешкання місцевих.

Крім того, 10-11 грудня помічено відведення окупантів з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області, повідомляє Генштаб.