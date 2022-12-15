15 грудня президент Володимир Зеленський виступив перед Європейським парламентом

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні півроку будуть багато в чому вирішальними у великій війні Росії проти України. Про це він повідомив під час виступу у Європарламенті в четвер, 15 грудня.

У своїй промові він проаналізував підтримку Євросоюзу за час повномасштабного вторгнення, особливо звернувши увагу на підсилення української ППО за останні пів року. Однак, він зазначив, що наступні півроку будуть більш вирішальними у великій війні.

«Наступні півроку стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія цією агресією. Агресією проти України й проти кожного з вас, бо фінальна мішень Росії значно далі, ніж наш кордон і український суверенітет. Наступні півроку вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув», – сказав президент.

Він додав, що енергетичний терор окупантів має зазнати краху, а Україні потрібно допомогти вистояти взимку, тому він закликав підтримувати українську енергетику. Володимир Зеленський також закликав країни ЄС не зменшувати військову підтримку.

«Ми потребуємо сучасніших озброєнь, більшого обсягу поставок. Закликаю підтримати українську формулу миру», – сказав президент.